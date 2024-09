Basketball-Landesligist VT Zweibrücken Wilde Fahrt mit gutem Ausgang für die VTZ

In den folgenden Abschnitten gab es aber immer wieder Phasen, in denen die VTZ durch leichte Ballverluste dem Gegner einfache Punkte zugelassen hat. „Weil wir nicht abgeschlossen haben oder zu unkonzentriert waren“, erklärt Rendgen. Zudem habe es ein paar wilde Pfiffe der Unparteiischen gegeben. Da hätte sich der ehemalige Coach einen ruhigeren Start in die Runde gewünscht. Kirchheimbolanden kam so immer wieder ins Spiel zurück. Im zweiten Durchgang hatten sich die Gäste zwischenzeitlich auf zwei Zähler rangekämpft (36:38). Doch dann erwischten diese eine Schwächephase und die VTZ zog durch 15 Punkte in Folge bis zur Halbzeit wieder auf 53:36 davon.