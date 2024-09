Basketball-Landesligist VT Zweibrücken Trotz Schwächephase nach der Pause feiert VTZ klaren Sieg

Doch auch wenn das Duell gegen die FCK-Zweite „eigentlich schon in der ersten Halbzeit entschieden“ war, ist Rendgen nicht vollends zufrieden mit dem Auftritt. Denn nach dem klaren 49:18-Pausenstand, der FCK erzielte im zweiten Abschnitt nur zwei Körbe, habe sich der Gastgeber im dritten Viertel nicht gut präsentiert. „Das war eher ein bisschen peinlich.“ Natürlich sei es bei der hohen Führung in gewisser Weise menschlich, dass die Spieler etwas nachlassen. „Das darf uns in der Form aber nicht passieren. So etwas hat uns in der vergangenen Saison den Klassenerhalt gekostet“, erinnert sich Rendgen etwa an die Partie des Oberliga-Absteigers gegen Nieder-Olm zurück, als die VTZ zur Halbzeit mit 20 Punkten führte und das Ding noch hergab. „Wir haben nicht wirklich schlecht gespielt, aber in dieser Phase einfach auch nicht gut.“ So ging dieser Durchgang mit 24:17 an die Gäste, die damit vor dem Schlussabschnitt auf 42:66 herangekommen waren. „Die Abläufe haben nicht mehr gepasst. Jeder hat dann plötzlich eine andere Idee“, erklärt Rendgen. Letztlich haben die Hausherren den Sieg aber über die Zeit gebracht, das letzte Viertel nochmal mit 19:14 für sich entschieden. „Es schadet uns vielleicht auch nicht, mit einem eher nicht ganz so positiven Gefühl aus dem Spiel rausgegangen zu sein und zu wissen, ganz nach dem Motto ‚Hühnerauge sei wachsam‘, dass es nicht von alleine läuft.“ Dass die Mannschaft in jedem Spiel, gegen jeden Gegner arbeiten muss.