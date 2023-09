Basketball-Oberligist VT Zweibrücken Von Funkstille, Seilzügen und fehlendem Lohn

Dieses Heimdebüt in der Ignaz-Roth-Halle verlief so gar nicht nach dem Geschmack von Trainerin Gabriela Chnapkova. Zumindest, was das Ergebnis angeht. Die Basketballer der VT Zweibrücken mussten sich in ihrem zweiten Spiel der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar vor „einer so schönen“ Kulisse dem TV Illingen am Sonntag mit 70:83 (33:40) geschlagen geben.