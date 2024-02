Basketball-Oberligist VT Zweibrücken Kleinigkeiten machen dieses Mal den Unterschied

Und Adomeit sah auch in den beiden letzten Vierteln immer noch die Chance für sein Team, nochmal näher an die Lauterer heranzukommen. Die VTZ lieferte sich mit dem FCK nun ein ausgeglichenes Duell. Zweibrückens US-Amerikaner Austin Parker, mit 19 Zählern bester Werfer, traf nun auch zwei Mal von der Dreierlinie. So endete der dritte Abschnitt 18:18. „Wir waren zwischendurch immer mal wieder auf fünf Punkte dran“, erklärt der VTZ-Coach. Doch ausgerechnet in dieser Phase trumpften die beiden Gästespieler D‘Anfernee Malik Pugh (16 Punkte) und Nils Klein (14) stark auf. „Da hat bei uns das letzte Schippchen einfach gefehlt“, hadert Admoeit: „Sei es, dass wir den Defensivrebound nicht gesichert haben, sei es, dass wir nicht richtig ausgeboxt haben, sodass der Gegner doch wieder den Ball bekommen hat oder eben, dass Lauterns stärkster, Nils Klein, in dieser Phase wichtige Würfe getroffen hat.“ Immer wenn die Zweibrücker dran waren, hätten einfach ein paar Kleinigkeiten gefehlt, die es braucht, um Spiele gegen solch starke Gegner für sich zu entscheiden. „Es waren plötzlich auch Unkonzentriertheiten da“, erklärt Adomeit, dass der Sieg letztlich verdient an die Gäste ging.