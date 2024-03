Basketball-Oberliga Die Hoffnung auf die zehn Prozent

Die Enttäuschung über den Ausgang der Saison war am Mittwoch aus seiner Stimme herauszuhören. Überhaupt nicht enttäuscht ist der 39-Jährige aber von der Leistung seiner Spieler und ihrer furiosen Aufholjagd, die letztlich nicht belohnt wurde. Ein Rückblick: Unter Aufstiegs-Trainerin Gabriela Chnapkova starteten die Zweibrücker ganz schwach in die Spielzeit. Die VT-Korbjäger gewannen nur eines ihrer ersten acht Spiele und fanden sich rasch am Tabellenende wieder. In manchen Partien hielt die VTZ zwar passabel mit, in anderen – zum Beispiel beim 1. FC Kaiserslautern (49:106) – wirkte sie aber schlicht nicht konkurrenzfähig. Als die Winterpause näher rückte, hätte wohl kaum mehr jemand einen Pfifferling auf den Klassenverbleib der Rosenstädter gesetzt. Chnapkova zog in dieser Situation die Reißleine. Die Slowakin trat von ihrem Amt zurück – und die VTZ stand ohne Trainer da. Spieler Soeren Adomeit – der damals aufgrund einer Schulterverletzung nicht auf dem Feld stehen konnte – sprang in die Bresche. Und auf einmal war der Aufsteiger kaum wiederzuerkennen. Die VT-Korbjäger fegten zum Jahres-Abschluss Top-Team Eintracht Lambsheim mit 105:74 aus der Ignaz-Roth-Halle und bezwangen im neuen Jahr reihenweise Gegner, gegen die sie in der Hinrunde zum Teil herbe Klatschen kassiert hatten. Mit sechs Siegen in neun Spielen unter Adomeits Regie kletterte die VTZ auf einen sicheren Nichtabstiegsplatz – und schien drei Spieltage vor Saisonende gute Karten zu haben, die Liga zu halten.