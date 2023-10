Oberliga-Basketballer der VT Zweibrücken Ein wichtiger Erfolg für den Kopf

Diszipliniert und mit großem Kampfgeist sind die Zweibrücker die Partie angegangen. Und wurden gleich im ersten Viertel dafür belohnt. Überraschend klar ging die VTZ mit 20:11 in Führung. „Wir haben es zu Beginn wirklich gut gemacht. Die Jungs haben genau das umgesetzt, was ich gesagt habe“, lobt Chnapkova. Dann aber haben die Gäste die Abwehr anders aufgestellt. „Die hat gegen uns gut gewirkt“, erklärt die VTZ-Trainerin: „Nichtsdestotrotz haben wir defensiv ordentlich dagegengehalten. Die Punkte sind auf beiden Seiten nicht gefallen.“ Mit einer 35:29-Führung für die Hausherren ging es in die Halbzeit. Danach bekam Heidesheim etwas Oberwasser. Sie machten im dritten Durchgang sieben Punkte gut und lagen so knapp mit 46:45 vorne. Die Partie, in der VTZ-Topscorer Tim Burkholder erkrankt fehlte, war weiter vollkommen offen. Kurz vor Schluss lagen die Gäste noch immer in Front. Dann aber fiel der umjubelte Dreier von Max Simon, der die Zweibrücker in die Verlängerung rettete.