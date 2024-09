Basketball-Nachwuchs der VT Zweibrücken Olympia-Effekt nicht von heute auf morgen zu spüren

Während die Landesliga-Basketballer der VT Zweibrücken noch immer etwas mit dem Abstieg aus der Oberliga hadern, „läuft es im Jugendbereich wirklich gut“, erklärt Abteilungsleiter Denis Rendgen. Fünf Nachwuchsmannschaften – und damit eine mehr als in der Vorsaison – nehmen in der anstehenden Runde am Spielbetrieb teil. Neu ist das U12-Mixed-Team in der Pfalzliga II. „Ich versuche da jedes Jahr ein bisschen weiter runterzugehen vom Alter her. Das ist natürlich ein Projekt, bei dem man am Ball bleiben muss“, betont Rendgen, der hofft, „dass die Kleinen gut in ihre erste Basketballsaison überhaupt starten.“ Daneben gehen eine männliche U14, U16 und U18 in der Pfalzliga II sowie die weibliche U16 in der Pfalzliga an den Start.