Basketball-Landesligist VT Zweibrücken : „Es ist schwer, konstante Leistungen abzuliefern“

Die VTZ-Basketballer um Topscorer Milomir Mihailovic hoffen, am Samstag wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Eigentlich wollten die Landesliga-Basketballer der VT Zweibrücken am vergangenen Wochenende den sportlichen Jahresauftakt bestreiten. Doch die Partie gegen Ludwigshafen/Frankenthal wurde abgesagt. Nicht nur die zahlreichen coronabedingten Spielausfälle machen den Korbjägern allerdings zu schaffen.

Der Zwiespalt, in dem sich zahlreiche Amateursportler derzeit befinden, ist auch Denis Rendgen deutlich anzumerken. So froh die Basketballer der VT Zweibrücken im September waren, wieder in den Spielbetrieb einsteigen zu können, so sehr zehrt die erneut von der Pandemie überschattete Saison allerdings auch an den Nerven. Zahlreiche Spiel- und Spielerausfälle, die stete Anpassung an sich verändernde Corona-Regeln, Einschränkungen und der Mehraufwand durch 2G-plus machen auch dem Basketball-Landesligisten zu schaffen.

Jüngstes Beispiel: Erst am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft von Trainer Denis Rendgen eine unfreiwillige Zwangspause. Die Partie gegen die SG Ludwigshafen/Frankenthal wurde aufgrund von Coronafällen im Team des Gegners abgesagt. Auch aus Sicht der VTZ hatte die Auftaktpartie allerdings zunächst auf der Kippe gestanden. „Wir hatten bei uns einen Spieler, der Krankheitssymptome zeigte“, erklärt Rendgen. Ein PCR-Test fiel „glücklicherweise“ negativ aus. Insgesamt ist die Partie gegen die Ludwigshafener bereits der dritte Ausfall in der laufenden Runde für die VTZ-Basketballer. Die Begegnung soll nachgeholt werden, ebenso wie das Vorrundenspiel gegen die SG Towers Speyer/Schifferstadt, das für 13. Februar neu angesetzt ist. Die gecancelte Hinrundenpartie gegen Bad Kreuznach wurde als Sieg (20:0) für die Zweibrücker gewertet.

Insgesamt ist die Tabelle der Landesliga Rheinhessen/Pfalz sehr verzerrt. Der souveräne Spitzenreiter Lambsheim etwa hat bereits elf Spiele absolviert, der von einigen Coronafällen betroffene Tabellendritte Rockenhausen erst sieben. Die VTZ-Korbjäger liegen mit zehn Punkten aus neun Partien derzeit auf Rang vier. „Wir wollen auf jeden Fall noch möglichst weit oben landen“, sagt Rendgen, fügt jedoch an: „Die Rahmenbedingungen machen es allerdings schwierig, bis unmöglich, konstante Leistungen abzuliefern.“ Die 2G-plus-Regel habe die Lage noch komplizierter gemacht. Dem einen oder anderen Spieler, der doppelt geimpft war, sei der Mehraufwand durch zusätzliche Tests zu groß geworden. Anderen ist die Lage insgesamt „einfach zu heiß“. Immer fallen kurzzeitig auch Spieler wegen Boosterimpfungen aus. „Es ist wahnsinnig schwierig, einen konstanten Trainings- und Spielbetrieb aufrecht zu erhalten“, erklärt Rendgen. Man merke auch in den Spielen, dass die Qualität leidet. „Natürlich wäre es trotzdem schade, die Saison schon wieder abzubrechen. Jeder freut sich und ist heiß darauf, Wettkampfsport zu betreiben.“ In der jetzigen Situation sei es aber einfach kein fairer und normaler Wettbewerb. „Dass am Ende womöglich die Teams oben stehen, die die wenigsten Coronafälle und die höchste Impfquote hatten, ist schon seltsam“, betrachtet der VTZ-Trainer die Saison mit gemischten Gefühlen. Wobei die VTZ-Korbjäger bislang gut durch die Pandemie gekommen sind. „Wir hatten in der Mannschaft noch keinen Coronafall. Aber es ist dennoch schwierig und nervenzehrend.“ Auch der ganze Regelwirrwarr, durch den sich die Vereine immer wieder wühlen müssen. „Es ist einfach nervig – und das merkt man auch ein bisschen an der Stimmung. Klar wollen die Jungs sich im Wettkampf messen. Wenn man aber nicht unter normalen Bedingungen auf dem Niveau spielen kann, auf dem man es eigentlich könnte, ist das anstrengend.“

Daher stelle sich bei aller Liebe für das Hobby und der Absicht, die Runde „durchzwingen“ zu wollen immer auch die Frage, „wie viel Sinn es derzeit macht, Mannschafts-Hallensport zu betreiben“. Mit dem Thema habe sich auch der Verband vor Weihnachten beschäftigt. „Es wäre sicher nicht dramatisch gewesen, den Dezember und Januar mal komplett auszusetzen und drei vier Wochen an die Saison dranzuhängen“, erklärt Rendgen, dass diese Option im Raum stand. Bei einer Abfrage bei den Clubs habe es ungefähr 50:50 gestanden. „Ich weiß nicht, warum man das nicht einfach gemacht hat. Eine verlängerte Winterpause wäre meines Erachtens das einzig richtige gewesen, mit einem Re-Start, wenn sich die Lage wieder etwas beruhigt hat.“

Dem VTZ-Trainer sei aber auch klar, dass es Vereine gibt, die ganz anders strukturiert sind und die Chance nutzen wollen, in die Oberliga hochzukommen. „Die Clubs, die oben stehen, wollen die Saison natürlich durchziehen.“ Aber auch vom Organisationsaufwand würden gerade die kleineren Vereine vor große Herausforderungen gestellt. „Es ist im Ehrenamt ohnehin schon schwierig, Leute zu finden, die sich an der Spieltagsorganisation beteiligen." Ob als Kampfgericht, ehrenamtlicher Schiedsrichter, Helfer. „Das macht es momentan nicht besser. Denn jetzt brauchst du auch noch Leute, die die Zuschauer kontrollieren – wenn sie denn kommen, die den Impfstatus der Spieler und Schiedsrichter kontrollieren“, zeigt Rendgen weitere Probleme auf. Das funktioniere in großen Vereinen sicher leichter „als in unserer doch recht überschaubaren Abteilung“.

VTZ-Trainer Denis Rendgen sieht mit gemischten Gefühlen auf die laufende Saison. Foto: Martin Wittenmeier