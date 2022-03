Basketball-Landesligist VT Zweibrücken : Recht entspannt ins Abschlusswochenende

Milomir Mihailovic (re.) war einmal mehr Punktegarant für die Basketballer der VT Zweibrücken. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken VTZ-Basketballer haben Landesligaverbleib nach 91:81-Sieg gegen Nieder-Olm II so gut wie sicher. Am Doppelspieltag nun gegen Speyer und Ludwigshafen.

Nach dem vergangenen Wochenende konnten die Basketballer der VT Zweibrücken erst einmal durchschnaufen.Der 91:81 (27:19/29:25/30:17/20:20)-Erfolg gegen den TV Nieder-Olm II war wichtig im Kampf gegen den Abstieg aus der Landesliga Rheinhessen/Pfalz.. „Es war ein hartes Stück Arbeit. Aber wir sind schon erleichtert, das wir diesen Sieg eingefahren haben“, sagte VTZ-Spielertrainer Denis Rendgen. Denn durch die eigenen zwei Zähler und die Ergebnisse der anderen Partien können die Konkurrenten Eintracht Bad Kreuznach und der ASV Landau die Zweibrücker schon nicht mehr einholen. Selbst wenn mehr als zwei Teams absteigen sollten, sieht es für die Mannschaft von Rendgen zwei Spieltage vor Schluss „recht gut aus“.

Mit der Erinnerung an den Abstieg vor vier Jahren, „als wir zum Saisonende ähnlich standen“ und die VTZ den bitteren Gang nach unten antreten musste, bleibt der Coach zwar noch immer vorsichtig, „aber nach dem Sieg gegen Nieder-Olm sind wir relativ safe.“ Denn Oppenheim, das bei noch drei ausstehenden Partien sechs Punkte weniger auf dem Konto hat als die Zweibrücker, müsste alle Partien gewinnen und die VTZ zugleich noch zweimal leer ausgehen, um durch den direkten Vergleich noch vorbeizuziehen. Schlusslicht SG Ludwigshafen/Frankenthal hat zwar noch sechs Partien ausstehen. Doch auch da müsste „bei dem schweren Restprogramm“ alles glatt laufen, um das Rendgen-Team noch zu überflügeln. Zumal die beiden am Sonntag im letzten Saisonspiel der Zweibrücker auch noch aufeinandertreffen.

„Von daher können wir ganz entspannt in unsere letzten zwei Spiele reingehen.“ Wenn diese auch stramm würden. Denn nur zwei Tage nach dem Nachholmatch am Freitagabend, 20 Uhr, Zu Hause gegen den Tabellenzweiten SG Towers Speyer/Schifferstadt steht am Sonntag, 18 Uhr, der Abschluss gegen Ludwigshafen an. „Das ist nicht unbedingt optimal, aber wir werden diese Woche im Training langsam machen, um die Kräfte zu schonen“, erklärt Rendgen, der hofft, „dass wir die Bank auch ein bisschen durchmischen können“.

Gegen Nieder-Olm hatte er Spieler geschont. David Hipskind und Nils Selinger etwa. „Nils hatte am Vortag bereits zwei Spiele mit der U20 und der zweiten Herrenmannschaft gemacht. Der war schon ziemlich blau. Das muss man nicht überstrapazieren“, erklärt der Coach, warum die Zweibrücker gegen Nieder-Olm eine kleinere Rotation gespielt haben. Obwohl die Hausherren gegen die nur mit fünf Mann angetretenen Gäste „nie wirklich weggekommen“ sind. Auf höchstens zehn, zwölf Punkte. „Die Wurfquote von Nieder-Olm war auf jeden Fall hochprozentig. Hut ab, was die Jungs da gezeigt haben“, erkennt Rendgen die Klasse der TVNO-Spieler an. Auch seine Jungs hätten mit 91 Zählern eine gute Quote gehabt. „Da kann man nicht meckern. 81 Punkte zu fangen, war allerdings schon ein bisschen viel. Aber die haben auch wirklich wahnsinnig schwere Würfe getroffen.“ Dennoch behaupteten sich die Zweibrücker letztendlich.

Mit den wichtigen zwei Zählern im Gepäck gehen die VTZ-Korbjäger nun zwar entspannter, aber doch mit dem Wunsch in die beiden verbleibenden Partien, „die Saison mit zwei Siegen zu Ende bringen zu können“. Dann nämlich könnte die VTZ aufgrund des besseren direkten Vergleichs sogar noch am derzeit Vierten TV Nieder-Olm II vorbeiziehen – und so die für einige Teams noch bis Ende Mai gehende Saison ganz ohne Zittern verfolgen.