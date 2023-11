Basketball-Oberligist VT Zweibrücken VTZ-Basketballer plötzlich trainerlos

Wenn am Wochenende mit der siebten Niederlage im achten Saisonspiel auch der nächste Dämpfer folgte. Dabei waren die Zweibrücker in Koblenz stark gestartet. „Im ersten Viertel haben wir zeitweise sogar mit fünf, sechs Punkten geführt.“ Mit 19:18 ging dieser Durchgang auch knapp an die Gäste. Doch es folgte ein Einbruch. „Da kann man sich natürlich fragen, warum haben wir im ersten Viertel so gut gespielt und dann ab dem zweiten nicht mehr.“ Rendgens erste Erklärung: „Wir hatten im ersten Durchgang nur einen Turnover. Im zweiten, dritten und vierten dann wieder 30. Wir schmeißen den Ball einfach weg, was dem Gegner leichte Punkte ermöglicht.“ Allerdings zeigte sich auch gegen Koblenz wieder die individuelle Klasse der Konkurrenz als entscheidender Faktor, wie Rendgen weiter erklärt. So hat der über zwei Meter große Richard Lee Henderson allein 32 Zähler für die SG verbucht. „Der hat uns unterm Korb keine Chance gelassen. Wenn der hochspringt und von oben in den Korb schauen kann, da haben wir athletisch nichts entgegenzusetzen.“ So oft wie in Koblenz sei auch noch nie gegen die VTZ gedunkt worden.