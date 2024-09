Basketball-Landesligist VT Zweibrücken VTZ-Korbjäger starten mit „neuem“ Coach

Einen großen Umbruch im VTZ-Kader im Vergleich zur vergangenen Saison gab es nach dem Abstieg nicht, an der einen oder anderen Stelle gebe es aber Veränderungen. Johann Klein etwa habe immer noch mit Fußproblemen zu kämpfen. Kamal Midani konzentriert sich künftig etwas mehr aufs Spieleleiten als Schiedsrichter. „Dort ist er gerade in den Oberligakader aufgestiegen – das freut mich für ihn“, sagt Rendgen. Das hat aber zur Folge, dass er eher in der zweiten Mannschaft auflaufen wird, wie auch Soeren Adomeit. Leon Gilles ist nach einer verbalen Auseinandersetzung mit einem Unparteiischen gegen Ende der vergangenen Saison noch für zwei Spiele gesperrt. „Daher ist der Kader etwas dünner.“ Aus der Zweiten komme aber Nils Selinger hoch. Nach zwischenzeitlichen Gedankenspielen von Leistungsträger Tim Burkholder, die VTZ Richtung Oberligist TuS Herrensohr zu verlassen, wird dieser nun doch weiterhin für die Zweibrücker auflaufen. So hofft Denis Rendgen, dass dieser auch in der kommenden Runde zu den Spielern zählen wird, die „vorneweggehen und dem Team Sicherheit geben“.