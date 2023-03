Fußball-Saarlandliga Bohr hofft, dass die Leichtigkeit zurückkehrt

Während Bliesmengen mit Sieg und Niederlage in die Restrunde gestartet ist, ist die Tristesse einige Kilometer weiter in Ballweiler deutlich größer. Die DJK verlor beide Partien des neuen Jahres – und kassierte in beiden Spielen vier Gegentreffer. Bei der 1:4-Heimniederlage am vergangenen Spieltag gegen den FV Schwalbach habe sein Team alle Gegentreffer nach Standards kassiert, monierte Spielertrainer Florian Bohr. „Das darf nicht passieren“, meinte er. Bohr selbst blieb in der Partie nach der Pause mit Verdacht auf Gehirnerschütterung in der Kabine. Auch Manuel Weydmann musste nach einem Zusammenprall mit einem Gegenspieler schon früh vom Feld.