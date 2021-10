Fußball-Saarlandpokal : Ballweiler ballert sich ins Achtelfinale des Saarlandpokals

Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Jägersburg/Ballweiler Der Fußball-Verbandsligist fegt den klassenhöheren VfB Dillingen mit 7:2 vom Platz. Auch Jägersburg und Schwarzenbach sind weiter. Endstation für Blieskastel.

Neben Regionalligist Homburg am Dienstag (4:0-Sieg gegen Oberligist Röchling Völklingen) waren am Mittwochabend noch vier weitere Saarpfalz-Vereine im Fußball-Saarlandpokal am Ball. Oberligist FSV Jägersburg hat das Achtelfinal-Ticket genauso gelöst wie die Verbandsligisten Ballweiler-Wecklingen und Schwarzenbach. Nur der SC Blieskastel-Lautzkirchen musste die Segel streichen. Das Achtelfinale soll am Mittwoch, 10. November (Rahmentermin) ausgetragen werden. Dies Auslosung findet am Sonntag, 24. Oktober statt.

DJK Rastpfuhl - FSV Jägersburg 2:3 (1:1). Der FSV Jägersburg hat sein Spiel beim Spitzenreiter der saarländischen Verbandsliga Südwest durch einen späten Treffer von Kristof Scherpf für sich entschieden. „Auch wenn das Ergebnis knapp war, der Sieg war verdient“, sagte FSV-Trainer Tim Harenberg. Sein Team war in der siebten Minute nach einer Ecke durch Tom Koblenz in Führung gegangen. Der Ausgleich fiel eher zufällig: Eine missglückte Flanke des Rastpfuhlers Nico Culum senkte sich in der 19. Minute über FSV-Torwart Mirko Vogel ins Netz. Noch vor dem Seitenwechsel vergab Tim Pommerenke zwei dicke Chancen, die Lila-Weißen wieder in Führung zu bringen. Doch trotz Jägersburger Dominanz fiel der Treffer nach der Pause auf der anderen Seite. Sinan Tomzik (50.) erzielte das 2:1 für den FC. Ex-Profi André Fomitschow (ehemals 1. FC Kaiserslautern) stellte die Uhren sieben Minuten später wieder auf Null. Er traf mit einem Freistoß zum 2:2. In der 85. Minute kam Scherpf – und schoss den FSV in die nächste Runde.

DJK Ballweiler-Wecklingen – VfB Dillingen 7:2 (2:2). Auch im Pokal lief die Ballweiler Tormaschine auf Hochtouren. Die DJK fegte den klassenhöheren Saarlandligisten VfB Dillingen mit 7:2 vom Platz und sorgte damit für Riesenjubel bei den knapp 200 Zuschauern, die trotz des verregneten Mittwochabends den Weg zum Sportplatz gefunden hatten. Auch der Rückstand durch Cayan Boz (14.) schockte Ballweiler nicht. Cyril Mario Hamann (20.) gelang der schnelle Ausgleich und Nico Horn (35.), der im Verlauf des Spiels noch drei weitere Treffer erzielte (56./60./70.), drehte das Spiel. Zur Halbzeit stand es trotzdem 2:2. Ein Ballweiler Eigentor (43.) bescherte dem Saarlandligisten den glücklichen Ausgleich. Nach dem Wechsel war die DJK dann nicht mehr zu halten, während Dillingen kaum zum Luftholen kam. Neben Horn trugen sich Pascal Gherram (65.) und Noureddine El Khadem (90.+1) in die Torschützenliste ein.

SG Hassel – SV Schwarzenbach 1:5 (0:1). Nach der schwachen Leistung bei der 2:3-Niederlage in der Liga in Marpingen zeigte sich der SV Schwarzenbach in Hassel deutlich verbessert. Der SV ließ Pokalschreck Hassel, der als Bezirksligist zwei höherklassige Mannschaften aus dem Turnier gekegelt hatte, nach der Pause keine Chance. Nils Schales (25.) gelang die Führung für Schwarzenbach. Nach dem Seitenwechsel erzielte Pascal Steinfels (49.) zwar der Ausgleich für die SG. Doch nachdem Anto Radeljic (55.) die Gäste mit einem fulminanten 35-Meter-Distanzschuss in Führung gebracht hatte, wurde der SV seiner Favoritenrolle gerecht. Radeljic (65.) traf per Freistoß zum 3:1. Marco Nardi (80.) und Edvard Jonas (90.) legten weitere Treffer nach.