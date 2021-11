Fußball-Verbandsliga Nord-Ost : Ballweiler ganz oben – Blieskastel ganz unten

Fußball-Verbandsliga Nord-Ost: Die DJK Ballweiler-Wecklingen gewinnt ein packendes Derby gegen Schwarzenbach. Palatia Limbach erobert durch Erfolg in Rohrbach Rang zwei. Blieskastel-Lautzkirchen ist nach Pleite in Hangard wieder Letzter.

SV Schwarzenbach – DJK Ballweiler-Wecklingen 3:2 (0:0). Knapp 200 Zuschauer sahen am Samstag bei nasskaltem Wetter ein spannendes Saarpfalz-Derby in der Fußball-Verbandsliga Nord-Ost. Auf dem rutschigen Schwarzenbacher Rasen hatte Spitzenreiter Ballweiler-Wecklingen mehr Spielanteile, kam gegen die zumeist gut gestaffelte Abwehr der Hausherren zu Chancen. Doch Pascal Gherram hämmerte das Leder übers Tor (10.) und Kapitän Edin Masinovic nutzte einen Fehler von SV-Torwart Paul Braband nicht (12.). Dieser entschärfte vier Minuten später einen scharfen Schuss von Frederic Stark. Nach einem Lattenknaller hielt er zudem den Nachschuss von Sayfedine El Khadem (42.). So blieb es bis zum Wechsel torlos. Im zweiten Abschnitt wurde es turbulent. Ballweilers Lukas Kohler bediente Nico Horn (50.), der die Kugel unhaltbar ins Tor jagte. Im Gegenzug wurde Marc Schäfer im Strafraum gefoult. Anto Radeljic (52.) verwandelte vom Punkt zum Ausgleich. Ballweiler ließ sich aber nicht beirren. Nach einer scharfen Flanke von Sayfedine El Khadem (68.) bugsierte Schwarzenbachs Maximilian Berlitz den Ball ins eigene Tor. Der erneute Ausgleich fiel durch Marc Schäfer, der von SV-Spielertrainer Marin Dujmovic gut in Szene gesetzt worden war (72.). Für die Entscheidung in der packenden Begegnung sorgte Mirco Schwalbach (81.), dessen fulminanter Freistoß direkt im Tor landete. Ein weiterer Schwarzenbacher Treffer (88.) wurde wegen Foulspiels nicht anerkannt. Beide Trainer, Ingo Weiß, der den SV-Coach Jan Berger vertrat, wie auch Florian Bohr waren sich nach dem Schlusspfiff einig: Ballweiler-Wecklingen hatte nicht unverdient gewonnen.