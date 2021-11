Fußball-Saarlandpokal : Gherrams Traumtor erlöst Ballweiler

Die Ballweiler Nico Horn (links) und Lukas Kohler bejubeln hier das Tor zum 1:1 Ausgleich. Und in der Nachspielzeit traf die DJK im Pokalspiel gegen Schwarzenbach sogar noch zum 2:1. Foto: Mohr/FNS Foto: Mohr/FNS/Mohr&FNS

Schwarzenbach Der Verbandsligist steht nach einem 2:1 über Ligakonkurrent Schwarzenbach im Viertelfinale des Saarlandpokals.

Von Wolfgang Degott

Ganz, ganz spät wurde das Saarpfalz-Derby im Achtelfinale des Fußball-Saarlandpokals entschieden. Und wie! In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang dem eingewechselten Pascal Gherram von der DJK Ballweiler-Wecklingen das entscheidende Traumtor. Nach einer Ecke von Mirco Schwalbach verlängerte der DJK-Stürmer das Leder mit der Hacke ins von Dragan Zilic gehütete Tor des SV Schwarzenbach und stürzte den SV, der lange geführt hatte, ins Tal der Tränen. Ballweiler gewann das Duell der beiden Verbandsligisten mit 2:1 und trifft im Pokal-Viertelfinale am 30. März 2022 zuhause auf den Saarlandligisten Rot-Weiß Hasborn. „Es ist das erste Mal in der Vereinsgeschichte, dass wir so weit gekommen sind“ jubelte DJK-Spielertrainer Florian Bohr.

Die Pokalpartie am Donnerstagabend war das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams binnen weniger Tage. Auch in der Liga hatte Ballweiler eine enges Spiel am Wochenende mit 3:2 gewonnen.

Auf dem schwer bespielbarem Rasenplatz in Schwarzenbach setzten am Donnerstag die Gastgeber die ersten Akzente. Nach einer Flanke von Nils Schales traf Pascal Bauer (34.) zur Führung für den SV. Verbandsliga-Tabellenführer Ballweiler antwortete mit wütenden Angriffen. Nach Flanke von Janik Greinert köpfte Sayfedine El Khadem übers Tor. Kurz darauf der gleiche Spielzug: Diesmal rettete der Pfosten für Schwarzenbach. Kurz vor der Halbzeit zielte auch Piero Ortoleva knapp am Tor vorbei.

Nach dem Seitenwechsel sendeten dann die Hausherren ein offensives Lebenszeichen. SV-Co-Trainer Marin Dujmovic setzte einen Schuss zu hoch an. Danach wurde der Druck der Ballweiler aber immer größer. Schwarzenbach konnte sich nur sporadisch befreien, hielt aber lange das 1:0. Auch weil SV-Torwart Dragan Zilic einen Schuss von Janik Greinert in der 81. Minute stark entschärfte. Zwei Minuten später war Zilic aber machtlos, als Ballweilers Nico Horn Frederic Stark bediente, der den Ball am langen Pfosten über die Linie drückte. Als die Zuschauer am Wacken mit der Verlängerung rechneten, kam Gherram und entschied die Partie mit der Hacke.