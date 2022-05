Fußball-Verbandsliga Nordost : Ballweiler baut den Vorsprung an der Spitze aus

Fußball-Verbandsliga Nordost: Die DJK liegt nach Sieg über Rohrbach sechs Punkte vor dem Zweiten Freisen. Blieskastel feiert wichtigen Sieg im Abstiegskampf.

DJK Ballweiler-Wecklingen – SV Rohrbach 2:1 (2:1). Im Saarpfalz-Derby der Fußball-Verbandsliga ging Ligaprimus Ballweiler-Wecklingen schnell in Führung. Sayfedine El Khadem (6.) verwertete ein Zuspiel von Nico Horn zum 1:0. Die DJK war in der Folge spielbestimmend – doch Rohrbach setzte über Konter immer wieder Nadelstiche. Einen dieser Konter nutzte Jonas Wunn in der 21. Minute. Er überlief die Ballweiler Hintermannschaft und traf mit der Picke in die lange Ecke zum Ausgleich. Doch die kalte Dusche brachte die Hausherren nicht nachhaltig aus dem Konzept. Die DJK kombinierte weiter nach vorn. Als Nico Horn im Strafraum gefoult wurde, verwandelte Pascal Gherram (44.) den anschließenden Elfmeter sicher. Nach dem Seitenwechsel erspielten sich die Hausherren weitere gute Möglichkeiten, doch scheiterten oftmals am guten Rohrbacher Torwart Yannick Dettweiler. Nach dem Sieg am Samstag gab es für die DJK am Sonntag übrigens eine weitere gute Nachricht. Weil der Tabellenzweite FC Freisen bei der SG Thalexweiler/Aschbach nicht über ein 1:1 hinauskam, beträgt der Vorsprung der Ballweiler auf ihren ärgsten Verfolger jetzt wieder sechs Punkte.