Handball-DM B-Jugend : In nur zwei Minuten ist der Traum zu Ende

Zweibrücken B-Junioren-Handballer des SV 64 Zweibrücken verpassen Einzug ins Achtelfinale um die Deutsche Meisterschaft.

Beim Halbzeitstand von 11:11 wurden die Seiten gewechselt und nach Wiederbeginn hatten plötzlich die Hessen die Nase vorn. Nach der ersten Zwei-Tore-Führung (16:14/30.) für die HSG, musste der stark aufspielende Max Kroner wegen eines Foulspiels für zwei Minuten vom Feld. Nun nahm das Unheil seinen Lauf. In Unterzahl trafen die Hausherren zum 17:14 (31.). Im Anschluss musste SV-Keeper Simon Backes nach einem unnötigen Körperkontakt gegen den Hocheimer Schützen ebenfalls auf die Strafbank. In doppelter Überzahl erhöhte Hochheim auf 18:14 (32.). Den nächsten Angriff der HSG konnten die 64er zwar verteidigen, doch zu allem Überfluss trat SV-Kreisläufer Jan Ole Schimmel einem am Boden liegenden Gegenspieler auf den Arm, was die beiden Schiedsrichter als Tätlichkeit bewerteten und mit der Roten Karte sanktionierten.