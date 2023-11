Fußball-Saarlandliga Die Freundschaft muss für 90 Minuten ruhen

Wenn dieser Abstand wachsen soll, braucht es am Samstag um 15.30 Uhr einen Heimsieg am Burgweg gegen den VfL Primstal. Der VfL unterlag am vergangenen Spieltag der DJK Ballweiler-Wecklingen (0:2) und musste am Mittwoch im Saarlandpokal gegen Jägersburg (1:3) die Segel streichen. In der Tabelle liegt der VfL mit einem Punkt weniger einen Rang hinter Bliesmengen-Bolchen. An das Hinspiel hat der SV aber überhaupt keine guten Erinnerungen. Die 0:5-Klatsche war die höchste Saisonniederlage für das Team von Martin Peter. Dieser kann am Samstag personell aus dem Vollen schöpfen.