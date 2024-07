Tennis-Medenrunde Weiß-Blau-Herren schließen starke Saison mit weiterem Sieg ab

Zumal auch die der zweiten Mannschaften in der Vierer-A-Klasse sehr erfolgreich verlaufen ist. Der Aufsteiger blieb in allen sechs Spielen ungeschlagen und sicherte sich somit mit 12:0 Punkten die nächste Meisterschaft. Zum Abschluss schlug das Zweibrücker Quartett ebenfalls in Weilerbach, bei deren dritter Mannschaft auf. Mit 4:2 behielten die Gäste die Oberhand. In den Einzeln legte das Team von der Hofenfelsstraße den Grundstein. Gianluca Papa musste sich im Topspiel gegen David Blauth zwar mit 3:6 und 4:6 geschlagen geben, aber Lenny Weinmann (6:2, 6:1 gegen Liam Scheer), Kias Maué (3:6, 7:5, 10:7 gegen Felix Stemler) sowie Simon Kauf (6:0, 6:1 gegen Nils Cossmann) sicherten den Zweibrückern die Punkte. In den Doppeln setzte sich das Duo Papa/Weinmann mit 6:2, 6:3 gegen Blauth/Stemler durch. Die knappe Niederlage von Maué/Kauf (5:7, 6:3, 7:10) gegen Scheer/Fabian Walloschek war somit zu verschmerzen. Der nächste Sieg und damit der souveräne Titel waren da schon eingetütet. Vizemeister in dieser Klasse wurde der TC Waldmohr (9:3), der zum Abschluss den FK Petersberg mit 6:0 bezwang.