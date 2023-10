Volleyball-Verbandsliga SVK-Volleyballer verlangen dem Ligaprimus alles ab

Die Verbandsliga-Volleyballer des SVK Blieskastel-Zweibrücken scheinen in der neuen Spielklasse herzlich wenig Anpassungsprobleme zu haben. Zwar verlor der SVK sein Nachholspiel am vergangenen Donnerstag beim Spitzenreiter TV Losheim knapp mit 2:3 (16:25/21:25/25:21/25:15/16:14). Am Samstag fand die Mannschaft von Spielertrainer Alexander Hoffmann aber umgehend in die Spur zurück. Sie gewann ihr Auswärtsspiel beim Vorletzten TV Düppenweiler ganz klar in drei Sätzen (25:14/25:21/25:20). Der SVK Blieskastel-Zweibrücken hat nach vier Spieltagen nun zehn Punkte auf dem Konto und ist damit ärgster Verfolger von Spitzenreiter Losheim (11 Punkte). Für den SVK steht nun eine längere Pause auf dem Programm. In der Sporthalle des Hofenfelsgymnasiums empfängt die Mannschaft erst am Samstag, 11 November, ab 15 Uhr zuerst den Vierten TV Klarenthal und dann den Fünften TV Wiesbach II.