Fußball-Saarlandliga : Ballweiler ballert einfach weiter

Spielertrainer Florian Bohr und seine DJK Ballweiler haben einen perfekten Saisonstart hingelegt. Foto: Degott Foto: ott/Wolfgang Degott

Der Aufsteiger entscheidet in der Fußball-Saarlandliga auch das fünfte Saisonspiel für sich.

Von Wolfgang Degott und Markus Hagen

DJK Ballweiler-Wecklingen - SC Halberg Brebach 5:0 (2:0). Fünf Spiele, fünf Siege – damit ist die DJK Ballweiler-Wecklingen der erfolgreichste Aufsteiger in die Fußball-Saarlandliga seit deren Bestehen. Die Elf von Spielertrainer Florian Bohr setzte sich auch am Sonntag im Heimspiel gegen den SC Halberg Brebach vom Anstoß weg in der Hälfte des Gegners fest. Die Gäste kamen nur sporadisch in Strafraumnähe der DJK. Nach einem Freistoß von Ballweilers Mirco Schwalbach donnerte Lukas Kohler (22.) die Kugel flach zum 1:0 ins Eck. Brebach, jetzt noch mehr verunsichert, verlor immer wieder den Ball in der Vorwärtsbewegung. Ballweiler hingegen kombinierte sicher. Nourredine El Khadem war der Schlusspunkt einer starken Ballstafette (35.), nach der es 2:0 für die DJK hieß. Auch nach dem Wechsel dominierten die Gastgeber. Kohler nahm eine Ecke volley – 3:0 für Ballweiler-Wecklingen (76.). Nico Horn mit einem Doppelpack sorgte für den klaren Endstand. (84./89.).

SV Bliesmengen-Bolchen – Borussia Neunkirchen 2:5 (0:3). Borussia Neunkirchen war im Auswärtsspiel beim SV Bliesmengen-Bolchen von Beginn an präsenter und gewann auch in der Höhe verdient mit 5:2. Der SV zeigte vor allem im Zweikampverhalten Defizite und musste durch einen präzisen 18-Meter Schuss von Daniel Schlicker (9.) den frühen Rückstand hinnehmen. Neunkirchen blieb bestimmend und legte noch vor der Pause nach. Simon Schreibeisen nach einem Konter (32.) und Tim Cullmann mit einem „Hammer“ (45.) stellten auf 3:0 für die Gäste. Als Tim Klein den vierten Gästetreffer nachlegte (51.), war die Partie entschieden. Marius Bauer (60.) und Paolo Valentini (70.) brachten den SV noch einmal auf 2:4 heran. Doch Neunkirchens Schreibeisen stellte kurz vor Schluss mit seinem zweiten Treffer (89.) den Endstand her.