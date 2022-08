Fußball-Saarlandliga : Ballweiler setzt seinen Höhenflug fort

Fußball-Saarlandliga: Der Aufsteiger gewinnt in Schwalbach auch sein viertes Saisonspiel. Bliesmengen geht erstmals in dieser Saison als Verlierer vom Platz. Homburg II und Bischmisheim trennen sich remis.

FC Homburg - FV Bischmisheim 0:0 Die Chancen waren da. Dennoch musste sich die U23 des FC Homburg am Samstag im Heimspiel der Fußball-Saarlandliga gegen den FV Bischmisheim mit einem torlosen Remis zufrieden geben. „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie hat alles gegeben und sich viele Chancen erspielt“, sagte Homburgs Trainer Rizgar Daoud. Nyger Hunter hätte die Gastgeber rasch in Führung bringen können. Zunächst kratzte FV-Spieler Torsten Büchel den Ball für seinen geschlagenen Torhüter Martin Lemieszek von der Linie. Den abgewehrten Ball setzte Hunter neben das Tor (11. Minute). Dann aber auch Glück für den FCH II, als der einzige Torschuss der Gäste in der ersten Halbzeit von Nico Veeck an der Latte landete (18.). Auf der Gegenseite vergab Yury Cabral die nächste Torchance der Grün-Weißen, Jonas Ercan mit einem Pfostentreffer und Mika Gilcher per Kopf ließen vor der Pause weitere Gelegenheiten liegen.