Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern Auf Ache ist bei den Roten Teufeln Verlass

So mussten sich die Roten Teufel in der Kabine kurz schütteln. In der zweiten Halbzeit sahen die 33 000 Zuschauer im ausverkauften Wildparkstadion bei schwierigen Platzverhältnissen dann zunächst ein etwas langweiligeres Südwestderby mit nur noch wenigen klaren Chancen auf beiden Seiten. Der FCK hatte zunächst etwas mehr Druck gemacht, klare Möglichkeiten blieben aber aus. „Wir haben hier 30 bis 35 Minuten sehr viel investiert – ohne die Hochkaräter auf unserer Seite zu haben.“ Und so zeigte sich der FCK-Coach, der seinen Hauptwohnsitz in Karlsruhe hat, mit dem einen Zähler zufrieden. „Das 1:1 geht völlig in Ordnung, und wir können mit dem Punkt gut leben. Wir wollten weiter im Flow bleiben und natürlich möglichst auch die drei Punkte mitnehmen.“ Nach den drei Siegen in Serie zuletzt ist sein Team aber erneut ohne Niederlage geblieben. „Der KSC hat uns auch im physischen Bereich alles abverlangt. Beim Blick in die Kabine habe ich das gerade deutlich gemerkt. Die Jungs sind schön mause. Aber alle haben investiert, was im Rohr war. Damit haben sie sich den einen Punkt redlich verdient“, betonte der FCK-Trainer.