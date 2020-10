Handball-Oberliga : TV Homburg muss sich weiter in Geduld üben

Jörg Ecker, Abteilungsleiter Handball, beim TV Homburg. Foto: Hagen/Markus Hagen

Homburg Für die Handballer des TV Homburg verschiebt sich der Saisonstart in die RPS-Oberliga Gruppe Süd weiter nach hinten als ohnehin schon. Nachdem bereits die Partie am vergangenen Freitag bei der VTZ Saarpfalz wegen des Stromausfalls in Zweibrücken ausfallen musste, wird nun auch das für Samstag vorgesehene Heimspiel im Erbacher Sportzentrum gegen den TV Offenbach auf unbestimmte Zeit verschoben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Grund seien Personalprobleme bei den Offenbachern zu dem anberaumten Zeitpunkt, sagt Jörg Ecker, Abteilungsleiter Handball beim TVH. Ein möglicher Nachholtermin, so Ecker, könnte Samstag, 21. November, 18.30 Uhr im Sportzentrum Erbach sein.