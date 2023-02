Bundesliga-Prellballer des TV Rieschweiler : Beste Platzierung der Vereinsgeschichte

Die Prellballer des TV Rieschweiler eifern dem eigenen Frauenteam nach. Das Team mit (von links) Niklas Resch, Alexander Volnhals (hinten), Maic Volnhals und Mannschaftskapitän Niklas Speer (am Ball) qualifiziert sich am letzten Spieltag der Bundesliga Süd im hessischen Zeilhard als Dritter der Abschlusstabelle für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft am 1. und 2. April 2023 in Ludwigshafen. Foto: Privat

Zeilhard/Rieschweiler Der TV Rieschweiler gehört in der Prellball-Bundesliga Süd zur Elite. Die Frauen sind nach fünf Siegen am letzten Spieltag in Zeilhard in der Abschlusstabelle Zweite und erreichen damit die beste Platzierung in der 103-jährigen Vereinsgeschichte. Das Männerteam beendet die Bundesliga-Saison auf Platz drei. Beide Mannschaften haben sich damit für die Endrunde um die deutsche Meisterschaft am 1. und 2. April in Ludwigshafen qualifiziert.

Der TV Rieschweiler hat sich mit seinem Damen- und seinem Herrenteam für die Endrunde um die deutsche Prellball-Meisterschaft am 1. und 2. April in Ludwigshafen qualifiziert. Die Frauen hatten das Ticket zu den Titelkämpfen schon vor dem letzten Spieltag der Bundesliga Süd im hessischen Zeilhard sicher, sorgten aber nach vier Siegen und einem Unentschieden mit Rang zwei in der Abschlusstabelle für die beste Platzierung in der Geschichte des 1920 gegründeten Turnvereins. Die Männer aus Rieschweiler spielten stark, sicherten sich den dritten Platz und zogen dem Frauenteam damit in die DM-Endrunde nach.

Ziel der Rieschweilerinnen bei der deutschen Meisterschaftsendrunde ist es, besser als im vergangenen Jahr abzuschneiden. Damals wurden die Südwestpfälzerinnen bei ihrem Debüt mit nur einem Sieg Zwölfter. Prellball-Abteilungsleiter Manfred Hettrich hofft, dass sich bis zum Finale Anfang April keine seiner Spielerinnen verletzt.

Das TVR-Frauenteam wollte zum Rundenabschluss seinen zweiten Platz behaupten – und entsprechend motiviert und engagiert gingen Jessica Deck, Alena Borne, Andrea Hodeck, Laura Hermann und Kapitänin Lena Hettrich in die verbleibenden Partien. Celine Schuck fehlte noch wegen ihres gebrochenen Fußes. Nach Siegen gegen den SV Weiler (38:32) und SV Weiler II (36:30) ging das dritte Match kampflos mit 30:15 an den TV Rieschweiler, da das zweite Team des TV Freiburg St. Georgen krankheitsbedingt nicht antreten konnte.

Im Spiel gegen den Tabellenführer TV Edingen, dem die Südwestpfälzerinnen bisher die einzige Saisonniederlage zufügten, wechselte die Führung ständig hin und her. Nach einem 13:16-Halbzeitrückstand sah das TVR-Team, kurz vor Schluss mit zwei Bällen in Führung liegend, schon wie der sichere Sieger aus. Letztlich mussten sich die Spielerinnen um Lena Hettrich aber mit einem 29:29 zufriedengeben. Im letzten Spiel wurde Gastgeber TV Zeilhard mit 39:29 bezwungen. Der TV Freiburg St. Georgen lag vor dem Spieltag noch punktgleich mit Rieschweiler auf Platz drei. Da das Team aber seine zwei letzten Spiele verlor, war dem TV Rieschweiler Platz zwei sicher.

Für die Kapitänin ist die gute Stimmung im Team mit ein Grund für die beste Platzierung eines TVR-Damenteams in der Vereinsgeschichte. Von der Spielstärke der Rieschweilerinnen schwärmte auch Fan Fabienne Bachmann: „Zeitweise haben sie super stark gespielt. Wenn sie es geschafft hätten, dieses Topniveau über die gesamte Spielzeit zu halten, hätten sie alle in Grund und Boden gespielt“, ist die Freundin von TVR-Männer-Kapitän Niklas Speer überzeugt. Kurze Phasen, in denen gar nichts ging, beobachtete sie auch bei den anderen Teams.

Im Unterschied zu den Frauen hatten die Männer des TV Rieschweiler vor dem letzten Bundesliga-Spieltag eine ganz schwierige Ausgangslage. Als Tabellendritter lagen sie nur jeweils einen Punkt vor dem VfL Waiblingen sowie dem SV Weiler – und hatten ein schweres Restprogramm vor der Brust. Ein Gegner war der amtierende deutsche Meister TSV Ludwigshafen, gegen den der TVR noch nie gewonnen hat.

Um nicht auf die Ergebnisse der Konkurrenten angewiesen zu sein, mussten die Südwestpfälzer mindestens fünf ihrer sechs Spiele gewinnen, um einen der ersten vier Tabellenplätze zu belegen und bei den deutschen Meisterschaften antreten zu dürfen.

Im ersten Duell ging es gleich gegen den Tabellenvierten SV Weiler. Alexander und Maic Volnhals, Niklas Resch und TVR-Kapitän Niklas Speer trainieren wegen ihrer weit entfernten Wohnorte nur selten zusammen, weshalb der besser eingespielte Gegner zur Halbzeit knapp mit 18:17 führte. Beide Mannschaften hatten bis dahin Probleme mit der Annahme beim Angriffsspiel des Gegners. Nach der Halbzeit steigerte sich der TVR und besiegte die junge Mannschaft des SV Weiler mit 37:30.

Gegen den TV Freiburg St. Georgen folgte ein deutlicher 40:26-Erfolg. Nach einem Sieg am grünen Tisch (der VfL Waiblingen II war krankheitsbedingt nicht angetreten) war auch der TV Freiburg Herdern beim 43:29 chancenlos.

Gegen den Angstgegner TSV Ludwigshafen hatte der TVR im Pfalz-Duell erneut keine Chance. Die Rieschweilerer, die noch nie gegen den deutschen Meister der vergangenen Jahre punkten konnten, verloren nach einigen unnötigen Fehlern zu Beginn deutlich mit 29:40.

Da aber die Konkurrenten aus Weiler und Waiblingen bis dahin viele Punkte liegenließen, blieb diese Niederlage ohne Auswirkung auf die Tabelle. Im letzten Spiel gegen Gastgeber TV Zeilhard, der im letzten Aufeinandertreffen unentschieden gegen den TVR gespielt hat, erkämpften Niklas Speer und sein Team wieder einen 34:28-Erfolg.

Der Kapitän des TVR bedauert, dass es schwierig ist, an der Feinausrichtung zu arbeiten, da die Mannschaft nur selten zusammen trainiert. Der Grund dafür sind die Wohnorte der Spieler in Gießen, Weinheim, Kaiserslautern und Rieschweiler. „Der größte Schwachpunkt in den Spielen war der Rückschlag aus dem Spiel heraus. Wir konnten die Gegner zu wenig unter Druck setzten. Insgesamt kamen wir aber, außer gegen Ludwigshafen, bei den Gegnern nie in Not“, betont Niklas Speer.

Lena Hettrich geht als Teamkapitänin mit großem Einsatz voran und hat auch am Boden den Ball im Blick. Jessica Deck beobachtet die Aktion. Foto: Privat