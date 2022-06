Vielseitigkeitsturnier beim RSC Walshausen : Antonia Bley nun auch Pfalzmeisterin

Walshausen Saarlandmeisterin war die Einöderin bereits mehrfach. Nach dem Wechsel zum RFV Zweibrücken konnte die Vielseitigkeitsreiterin das Pech, das sie bei den rheinland-pfälzischen Titelkämpfen im Mai noch verfolgte, nun abschütteln.

Seit dieser Saison sattelt die mehrfache Saarlandmeisterin aus Einöd für den RFV Zweibrücken und hat damit auch den Landesverband gewechselt. Mit ihrem zwölfjährigen Trakehnerwallach Hilton wurde sie Vierte in der Vielseitigkeitsprüfung Klasse A**. Nach einer sehr guten Dressurvorstellung mit der Wertnote 8,4 lag das Erfolgspaar auf Goldkurs. Drei Abwürfe im Springparcours brachten zwölf Strafpunkte, zu denen in der fehlerfreien Geländevorstellung noch sechs Strafpunkte für Zeitüberschreitung hinzukamen. Knapp verpasste sie mit 42 Minuspunkten das Treppchen in der Prüfung.

Ihre Vereinskameradin Maike Meyer konnte in der Vielseitigkeitsprüfung der Einstiegsklasse E mit zwei fehlerfreien Durchgängen sowohl im Springparcours als auch im Gelände ihren Silberrang, den sie nach Dressur innehatte, verteidigen. Mit der sehr guten Wertnote 8,4 hatte sie ihre in der mittelschweren Klasse M erfolgreiche 13-jährige Oldenburger Stute Filly gleich auf Treppchenkurs zelebriert. Vor genau einem Jahr, bei der Pfalzmeisterschaft 2021, hatte das Paar seinen ersten Geländeauftritt. Die ab und an leicht kapriziöse Dunkelfuchsstute hat sichtlich Spaß an den abwechslungsreichen Naturhindernissen und schreckt weder vor Wasser noch vor Gräben, Treppen oder massiven Holzbauten zurück. „Das reiten wir nur auf dem Turnier. Zuhause bekomme ich sie nicht vom Hof“, lacht die Reiterin über ihr Naturtalent in Sachen Buschreiten. Jenny Sester vom RC Speyer landete mit ihrer ebenfalls 13-jährigen Westfalenstute Care for me einen Start-Ziel-Sieg und sicherte sich so den Titel in der Leistungsklasse 6/7 vor der für den RFV Zweibrücken startenden Studentin aus Homburg.