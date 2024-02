Amateurfußball Zehn Jahre und (k)ein bisschen müde

An seine Anfangszeit beim SVN erinnert sich Hergert in dieser Hinsicht noch immer mit einem mulmigen Gefühl zurück. Als spielender Co-Trainer für die zweite Mannschaft in der C-Klasse stieß er 2014/15 zum SVN, übernahm aber schnell die Verantwortung für das Team. Schon 2016 stieg in einer unruhigen Phase des Vereins unverhofft zum Trainer der ersten Mannschaft auf. Die Niederauerbacher, die 2015 noch in der Regionalliga spielten, meldeten im Januar 2016 ihr Team aus der Oberliga ab. Im Zuge des Insolvenzverfahrens stand ein Neuanfang ganz unten in der C-Klasse bevor. Zur Runde 2016/17 startete der SVN dank der Spielgemeinschaft mit dem FC Oberauerbach dann mit seiner ersten Mannschaft zumindest in der B-Klasse.