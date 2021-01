Fußball-Landesliga : „Typen, mit denen es Spaß macht zu arbeiten“

Alexander Joniks kam vor Beginn der Saison zu den Zweibrückern. Als Spielertrainer leitet er die Übungseinheiten und zeigte in den bisherigen sechs Spielen auch auf dem Platz vollen Einsatz, wie hier beim Derby gegen den TSC. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Alexander Joniks ist seit Beginn dieser Runde Spielertrainer beim Fußball-Landesligisten SG VB Zweibrücken/SV Ixheim. Vor dem Lockdown konnte er bislang das umsetzen, was ihm wichtig ist. Daher hat er seinen Vertrag auch frühzeitig verlängert.

Die SG VB Zweibrücken/SV Ixheim hat frühzeitig die Weichen gestellt. Auch, um in diesen ohnehin ungewissen Zeiten etwas mehr Planungsicherheit zu bekommen. Daher hat der Fußball-Landesligist den Vertrag mit Spielertrainer Alexander Joniks bereits Ende November, mitten im zweiten Lockdown für den Amateursport, bis 2022 verlängert. „Das, was sich beide Seiten vorgestellt hatten, haben wir auch vorgefunden“, sagt Joniks, der erst vor der gerade unterbrochenen Spielzeit zu den Zweibrückern gekommen war.

„Die Arbeit mit der Mannschaft war bisher echt positiv – hier gibt es viele angenehme und engagierte Typen, mit denen es Spaß macht, zu arbeiten“, führt der 32-Jährige die Gründe für die Verlängerung weiter aus. Er habe im Sommer eine Mannschaft übernehmen wollen, in der es Kamaradschaft gibt und die seine taktischen Vorgaben umsetzen kann. Das sei in Zweibrücken der Fall gewesen – und dies sei wichtiger als die Punkteausbeute. Die allerdings „schon hätte besser sein können“, wie Joniks zugibt.

Für die aktuell in der A-Klasse spielende zweite Mannschaft hat die SG VB Zweibrücken/Ixheim einen neuen Trainer verpflichtet. Wie der Verein mitteilte wird John Müller ab der kommenden Saison den bisherigen Übungsleiter Christopher Bär ablösen. Müller wechselt vom saarländischen Bezirksligisten SV Bubach-Calmesweiler nach Zweibrücken.

Bis zur Unterbrechung der Runde Ende Oktober hatten die Zweibrücker in sechs Spielen sieben Punkte eingespielt und liegen in der Südstaffel der geteilten Landesliga West damit auf Tabellenplatz fünf. Doch mit einer Zielvorgabe war Joniks ohnehin nicht in die Saison gestartet. „Wer mich kennt, weiß, dass ich keine Prognosen rausgebe“, sagt der Trainer. Die körperlichen Voraussetzungen bei seinen Jungs seien da und wenn es spielerisch stimmt, dann werde der Erfolg der Mannschaft schon von alleine kommen, lautet das Motto des gebürtigen Hermersbergers.