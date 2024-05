Fußball-Landesliga Das erste Endspiel für die SG Rieschweiler

Mit bloßem Blick auf die Tabelle gehen die Hackenheimer am Samstag zwar als leichter Favorit in die Partie. Allerdings war der TuS in den vergangenen Wochen nicht gerade vom Erfolg verwöhnt. Die Mannschaft kassierte zuletzt fünf Niederlagen in Serie – am vergangenen Spieltag verlor der TuS mit 2:3 gegen den TSC Zweibrücken. In den vier Spielen davor gelang der Mannschaft aus der Ortsgemeinde im Landkreis Bad Kreuznach nicht einmal ein Tor.