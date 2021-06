Meeting des LAZ Zweibrücken : 500 Zuschauer beim Sky’s the Limit zugelassen – Holzdeppe startet nicht

LAZ-Stabhochspringer Raphael Holzdeppe muss bei dem Springen in seinem „Wohnzimmer“ am Samstag passen. Foto: imago images/ULMER Pressebildagentur/ulmer via www.imago-images.de

Zweibrücken Dank einer von Ordnungsamt und Stadt genehmigten Ausnahmeregelung darf sich das LAZ Zweibrücken auf ein großes Publikum freuen. Der Lokalmatador muss aufgrund einer Knieverletzung passen, wird aber vor Ort sein.

Gute und schlechte Nachricht für die Fans des Sky’s the Limit: 500 Zuschauer dürfen am Samstag das internationale Speerwurf- und Stabhochsprung-Meeting des LAZ Zweibrücken live im Westpfalzstadion verfolgen. Lokalmatador Raphael Holzdeppe wird entgegen der ursprünglichen Planung allerdings nicht an den Start gehen. Am vergangenen Freitag hatte der Weltmeister von 2013 nach dem Aufwärmen aufgrund eines Sehnenproblems am rechten Knie bereits auf einen Start beim Meeting in Mössingen verzichtet. „Was genau es ist, kann ich noch nicht sagen“, erklärte der 31-Jährige auf Nachfrage, dass er mit seinem Arzt noch in der Findungsphase sei. Ob die Olympia-Saison und damit die Teilnahme an seinen vierten Spielen nach Peking 2008, London 2012 und Rio 2016 durch diese Verletzung für Holzdeppe platzen könnte, könne er zum jetzigen Zeitpunkt „weder bejahen noch verneinen“. Er wolle aber keinesfalls ein Risiko eingehen und sei daher am Samstag lieber als Zuschauer vor Ort.