50 Jahre Bergrennen Rasante Berghatz mit „Gänsehaut-Garantie“

Vom gastgebenden Homburger Automobilclub werden neben Jochen Stoll noch elf weitere Bergrennsportfahrer in verschiedenen Kategorien an den Start gehen. Der auf Rang fünf der Deutschen Meisterschaft rangierende Kai Neu (Ford Focus ST) wird in seiner Klasse PF 5B wohl das Maß der Dinge sein. In der Klasse PF 4B trifft Gino Kruhs (Quierschied) auf starke Konkurrenz, genauso wie das Trio Christian Bächle (Homburg), Jonas Steinbrenner (Mandelbachtal) und Boris Schmidt (Fockenberg-Limbach) in der Klasse PF 5C.