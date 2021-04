Motorsport : Nur heiße Würstchen statt heißer Reifen

Die Motoren der Rennsportboliden werden an der Käshofer Straße auch 2021 schweigen. Die 47. Auflage des Homburger Bergrennens wurde erneut abgesagt. Foto: Markus Hagen

Homburg/Zweibrücken Die 47. Auflage des traditionsreichen ADAC Bergrennens in Homburg ist für dieses Jahr endgültig abgesagt. Die Hoffnungen des Veranstalters, des Homburger Automobilclubs (HAC), ruhen nun auf 2022. Um den Zusammenhalt der Mitglieder zu stärken, plant der HAC am ursprünglich angedachten Renntag Mitte Juli ein Grillfest in Mörsbach.

Schon die Pressemitteilung, die der Homburger Automobilclub (HAC) Anfang März dieses Jahres veröffentlichte, liess die Hoffnungen der Motorsportfans drastisch sinken. Ohne Publikum sei das traditionelle ADAC Bergrennen des Vereins nicht darstellbar, hieß es dort. Und selbst wenn trotz Corona eine begrenzte Zahl an Zuschauern erlaubt sein würde: Wie sollte der HAC gewährleisten, dass diese Zahl auf dem weitläufigen Rennareal, welches ja kaum komplett umzäunt werden könne, nicht überschritten wird? Die Antwort, die der Verein auf diese Frage nun gefunden hat, lautet: Es ist schlicht nicht möglich. Denn seit Sonntag ist es offiziell: Trotz der leichten Corona-Lockerungen, die seit Dienstag im Saarland gelten, werden die Motoren der Rennsportboliden auch in diesem Jahr nicht an der Käshofer Straße dröhnen. Das Risiko war zu groß. Die 47. Auflage der Veranstaltung, die schon im letzten Jahr Corona zum Opfer fiel, kann auch 2021 nicht stattfinden. Geplant war sie für das Wochenende 10./11. Juli.

Der Homburger Automobilclub „sieht sich außer Stande die traditionsreiche Motorsport-Veranstaltung unter den aktuell geltenden Corona-Schutzmaßnahmen durchzuführen“, erklärt der Verein in einer Mitteilung. Der HAC setze nun „all seine Hoffnungen auf einen neuen Termin im Juli 2022“, heißt es dort weiter.

Rund drei Monate vor der Veranstaltung, die bereits beim Deutschen Motorsport Bund (DMSB) angemeldet war, ziehen die Verantwortlichen im Organisationskomitee des saarpfälzischen Rennsportklassikers damit die Reißleine.

Alleine ist der HAC mit dieser Entscheidung nicht. Mehrere Veranstaltervereine der Deutschen Automobil Bergmeisterschaft und des KW Berg-Cups, haben ebenfalls das Handtuch geworfen. So zum Beispiel der „MSC Rund um Schotten“ und der „Union des Pilotes Luxemburg“. Der Homburger Automobilclub geht davon aus, dass es nicht dabei bleiben wird. Es sei damit zu rechnen, dass zeitnah weitere Veranstalter folgen. Insbesondere jene, deren Rennen in den Monaten von Mai bis August stattfinden sollten. Andere Clubs, die erst im Herbst an den Start gehen wollen, haben die Hoffnung derweil noch nicht aufgegeben. Ihnen bleibt noch ein wenig Zeit, bis sie ihre Entscheidung treffen müssen. Für die Homburger sei eine Verlegung in den Herbst aber „nicht in Frage gekommen“, teilt der HAC mit.

„Eine solche Großveranstaltung mit vielen tausend Menschen ist in der aktuellen Lage nicht zu verantworten“, sagt der erste Vorsitzende des Homburger ADAC Ortsclubs, Andreas Herl. „Die Entscheidung zur Absage wurde im Vorstand einvernehmlich getroffen. Zählt man eins und eins zusammen, macht es keinen Sinn, in diesem Jahr an der Veranstaltung festzuhalten, zumal der Status des Rennens international ist“, so der Pirmasenser Unternehmer weiter.

Die Absage ist umso bedauerlicher, da die Pläne schon weit gediehen wären. Dieser Tage wären die Vorbereitungen in die heiße Phase eingetreten. Die wichtigsten Sponsorenverträge waren unter Dach und Fach. Werbematerial wie Plakate, das Rennsportheft oder die Bandenwerbung befanden sich kurz vor der Fertigstellung. Zumindest in Druck gegeben hatte der HAC das Material noch nicht. „Das haben wir wegen der großen Unsicherheit sein lassen. Wir wollten kein Geld investieren, das nachher verloren ist“, sagt Organisationsleiter Sascha Ressmann.

Die in Coronazeiten unsichere Finanzierung war ohnehin der Hauptgrund, der für die Absage des Bergrennens ausschlaggebend war. „Ohne zahlende Zuschauer läuft am Käshofer Berg nichts. Selbst mit einem Zuschauerkontingent von 1000 Personen kommen wir nicht über die Runden“, sagt Ressmann. Für gewöhnlich strömen mehrere tausend Motorsportfans aus dem In- und Ausland zum Bergrennen. Die Veranstaltung hat Volksfestcharakter, genießt Kultstatus.

Erschwerend kam hinzu: Auf ausländische Teilnehmer, insbesondere aus dem grenznahen Frankreich und Luxemburg, hätte man beim Bergrennen wohl ebenfalls verzichten müssen. Und diese seien, so der HAC, schließlich das „Salz in der Rennsportsuppe“. Auch die zusätzliche Belastung für die Aufstellung eines Hygienekonzepts habe bei der Absage eine Rolle gespielt. Denn „viele von uns engagieren sich alljährlich ohnehin schon an der Grenze des ehrenamtlich Leistbaren“, sagt Rennleiter Jürgen Guckert. „Da unser Helferstamm begrenzt ist, wären zusätzliche Aufgaben für Schutzmaßnahmen kaum zu stemmen gewesen“. Der Homburger Automobilclub setzt seine Hoffnungen nun auf „eine hohe und schnelle Durchimpfungsrate in der Bevölkerung und einen damit verbundenen Neustart des Bergrennens im kommenden Jahr“.