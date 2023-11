Handball-Drittligist TV Homburg In richtungsweisender Partie nicht verkrampfen

Beim TV Homburg, der am Sonntag wohl nur auf den Langzeitverletzten Marvin Mebus verzichten muss, ist die Anspannung vor dem Kellerduell zu spüren. „Dies kann auch zur Verkrampfung führen und zu Fehlern, die uns dann den möglichen Sieg kosten. Wir müssen das Positive aus den letzten Wochen nehmen. Auch wenn es nur Niederlagen gab. Es war nicht alles schlecht in den 60 Minuten.“ In den vier Trainingseinheiten in der vergangenen Woche habe er nichts Besonderes trainiert. Am Montag gab es für jeden Spieler ein individuelles Programm. Am Dienstag wurde auf Angriffsaktionen großen Wert gelegt und am Donnerstag stand die Defensivarbeit im Vordergrund. Am Freitag wurde der Fokus auf taktische Dinge gelegt. „Es gibt keinen Grund, etwas am Trainingsablauf zu ändern. Mit Sicherheit spielt sich bei meinen Spielern vieles im Kopf ab“; ist Steffen Ecker daher auch als Psychologe gefragt. „Niederlagen nagen natürlich am Selbstvertrauen, erst recht, wenn man immer wieder ganz knapp am Erfolg vorbeischrammt.“