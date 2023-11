3. Handball-Liga Die Luft wird dünn für den TV Homburg

Beiden Mannschaften war von Beginn an die hohe Nervosität anzumerken. Es ging schließlich um zwei wichtige Zähler, darum den Anschluss an den 13. und damit ersten Nichtabstiegsplatz zu halten. Zumal mit dem TV Aldekerk (30:27 beim TuS Opladen) und dem TuS Dansenberg (34:24 gegen Friesenheim II) zwei direkte Kontrahenten überraschend Punkte holten. „Das Spiel wurde zu einer reinen Kopfsache. Beide Teams wussten, um was es geht. Haßloch kam mit dem Druck, siegen zu müssen, viel besser zurecht“, haderte Steffen Ecker. Beide machten Fehler, agierten zu hektisch, doch die TSG Haßloch präsentierte sich nicht über die gesamte Spielzeit so schlecht. Sie gingen zunächst mit 5:2 in Führung. Hielten diesen Drei-Tore-Vorsprung bei einer insgesamt schwachen Torquote auch bis zum 9:6 nach 20 Minuten. Da nutzte dem TV Homburg auch ein – zumindest in der ersten Halbzeit – starker Torhüter Patrick Schulz nichts, der unter anderem einen Siebenmeter parierte. Und auch ein Yves Kunkel, der sich dieses Mal wieder treffsicherer zeigte und neun Tore erzielte, reichte nicht aus, um in diesem Kellerduell zu bestehen.