Handball-Drittligist TV Homburg TV Homburg fällt in alte Muster zurück

„Mit einem knappen Rückstand zur Pause waren wir trotz allem noch gut im Spiel“, stellte der Trainer fest, dessen Team aber dann in der zweiten Hälfte immer weiter abbauen sollte. Fehler über Fehler häuften sich. Zu schnell wurden die Abschlüsse gesucht, anstatt ruhig die Angriffe abzuschließen. Auch in der Defensive stimmte dann kaum noch etwas. Nach nur fünf Minuten hatte Aldekerk in der zweiten Halbzeit den Vorsprung auf 18:13 ausgebaut. Steffen Ecker: „Wir spielten immer hektischer, die Fehler erhöhten sich weiter, während Aldekerks Mumme und Hansen munter weiter trafen“ .So war es dann kein Wunder, dass es in der 47. Minute 27:17 für den Gastgeber stand, in der 54. Minute sogar 31:19. Weil Aldekerk das Spiel dann bereits als Sieg abgehakt hatte, konnte der TVH mit fünf Treffern in Folge zum 24:31 das Negativergebnis noch einigermaßen in Grenzen halten.