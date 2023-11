3. Handball-Liga Süd-West TV Homburg rutscht tiefer in den Tabellenkeller

Vor nicht einmal 200 Zuschauern in der Robert-Bosch-Halle ging es in der Anfangsphase hin und her. Die Gastgeber führten stetig mit einem Tor, etwa durch einen verwandelten Siebenmeter von Yves Kunkel zum 4:3 (7.). Doch wenig später hatte Nils Hassler mit zwei Treffern die HSG beim 5:4 erstmals in Führung geworfen. Henning Schopper (9.) traf zum 6:4 für die Gäste. Diesem Rückstand liefen die Homburger dann lange Zeit hinterher. Im Angriff fand der Aufsteiger kein Mittel, um sich durchzusetzen. Nur sechs Treffer nach 13 Minuten beim Spielstand von 9:6 für Rodgau sprechen eine deutliche Sprache. Lediglich sieben TVH-Treffer waren es dann in den folgenden 17 Minuten bis zum Seitenwechsel. „Wenn wir dann wieder im Spiel waren, gab es Fehler und Fehlversuche, die der HSG Rodgau in die Karten spielten“, bemängelte Steffen Ecker. Durch Treffer von Joel Ribeiro und Muhamet Durmishi kamen die Homburger aber nochmal zum 16:16-Ausgleich. Gut zwei Minuten waren es da noch bis zur Pause. Doch die Defensive des TV Homburg bekam die starke Gäste-Offensive weiter nicht in den Griff, in der vor allem Filip Brühl – mit neun Treffern bester Werfer des Abends – überragte. Innerhalb von zwei Minuten hatten Brühl, Nils Hassler und wieder Brühl die HSG zum 19:16-Halbzeitstand geworfen.