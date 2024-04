Handball-Drittligist TV Homburg Heimstärke ein Pfund im Abstiegskampf

Die Hausherren erwischten dann aber auch den besseren Start in die zweite Halbzeit. Nach 35 Minuten führten die Homburger – auch dank einer Überzahlsituation – wieder mit drei Treffern (21:18). Eine sichere Bank für den Sieg war der knappe Vorsprung von zwei bis drei Treffern aber nicht. Der TVH verpasste es immer wieder, weiter davonzuziehen. Sebastian Bliß und Denis Karic im Gästetor trugen ihren Teil dazu bei. Zwölf Minuten vor Schluss war die Partie beim Stand von 26:24 immer noch offen. Der Düsseldorfer Stanko Sabljic sah für seine dritte Zeitstrafe dann die Rote Karte nach einem Foulspiel. Yves Kunkel verwandelte den Siebenmeter aus dieser Szene zum 27:24. Es blieb dennoch spannend: Fünfeinhalb Minuten vor Ende der Partie erhielt Robin Egelhof beim Stand von 30:28 eine Zwei-Minuten-Strafe. Kunkel, mit zehn Toren wieder einmal Garant für den Homburger Sieg, war mit der Entscheidung des Schiedsrichtergespanns nicht einverstanden. Seine Kritik an der Entscheidung wurde ebenso mit einer Zeitstrafe geahndet. Der TVH stand nun nur noch mit vier Spielern in der Abwehr. Aber Düsseldorf-Ratingen vergab die zweifache Überzahl und kassierte im Gegenstoß durch Ribeiro den Treffer zum 28:31. Auch der nächste Angriff der Interaktiven verpufft in der Überzahl, weil Nuic den Ball neben das TVH-Tor knallte. Muhamet Durmishi machte mit dem 32:28 dann alles klar zum Homburger Sieg, der mit 35:31 höher ausfiel, als die knappe 33:34-Hinspielniederlage des TV Homburg. Nun liegt der TVH mit 16 Punkten gleichauf mit Düsseldorf-Ratingen, hat im direkten Vergleich aber die Nase vorne. Abgekämpft, aber zufrieden sagte Durmishi: „Das war wirklich ein Befreiungsschlag nach den beiden Schlappen zuletzt. Jetzt haben wir es wieder selbst in der Hand, doch noch die Liga zu halten.“ Joel Ribeiro, mit sieben Treffern hinter Kunkel der zweitbeste Homburger Torjäger, kritisierte, dass sich sein Team in der ersten Halbzeit zu viele technische Fehler leistete, fügte aber an. „Das wurde in der zweiten Hälfte besser. Toll, wie wir die kritische Phase mit zwei Spielern in Unterzahl überstanden und sogar in diesen Minuten das Spiel zu unseren Gunsten entschieden haben.“