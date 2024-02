Saarderby in der 3. Handball-Liga Außenseiter mit leichtem Rückenwind

Das Saarderby der 3. Handball-Liga Süd-West steht an. Und Schlusslicht TV Homburg kann am Samstagabend, 19.30 Uhr, mit leichtem Rückenwind beim Tabellenvierten HG Saarlouis in der Stadtgartenhalle antreten. Denn mit einem erleichternden 31:26-Erfolg feierte der Aufsteiger am vergangenen Wochenende gegen die mHSG Friesenheim/Hochdorf II seinen vierten Saisonsieg und hat damit den Anschluss zum rettenden Ufer gehalten. „Wir haben in den letzten Wochen viel gearbeitet, viel gesprochen und analysiert, was alles so schieflief – und jetzt ein gutes Gefühl für die Rückrunde“, sagt TVH-Trainer Steffen Ecker.