Überraschende Trennung TV Homburg wirft überraschend Trainer raus

„Das Spiel haben wir in der ersten Halbzeit verloren“, stellte Ecker am Samstagabend fest. Mit 11:15 lag seine Mannschaft nach 30 Minuten bereits zurück. In einem Spiel, das auf beiden Seiten mit großer Nervosität geführt wurde. Beiden Teams war anzumerken, dass es um mehr als zwei Punkte ging. Haßloch, das den Trainer erst kurz zuvor gewechselt hatte, kämpfte verbissen um die letzte Chance, doch noch die Liga zu halten. Mit einer Niederlage in Homburg wäre der Abstieg besiegelt gewesen. Bis zum 8:8 sahen die weit über 500 Zuschauer in der Robert-Bosch-Halle ein Hin- und Her, ehe sich Haßloch in den letzten sieben Minuten der ersten Hälfte nach einer 12:10-Führung mit 15:11 noch deutlicher absetzen konnten. Von Außen sah Jörg Ecker enttäuscht zu: „Unfassbar, wie viele freie Bälle wir bis zur Pause abgaben. Nur elf Tore in den ersten 30 Minuten waren viel zu wenig, um Haßloch zu bezwingen.“ Für die Statistiker: Der TV Homburg brachte neun freie Bälle nicht im Haßlocher Tor unter.