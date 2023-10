3. Handball-Bundesliga Bunjevcevic brennt auf seine Heimpremiere

Das könnte sich mit einem Heimsieg an diesem Samstag ab 18.30 Uhr gegen die Bergischen Panther ändern. Allerdings ist der TVH in eigener Halle in dieser Saison noch sieglos. Sowohl gegen Spitzenreiter HSG Krefeld-Niederrhein als auch im Saar-Derby gegen den Tabellensechsten HG Saarlouis verlor Homburg in der Robert-Bosch-Halle klar. Die Panther sind nun in etwa ähnlich stark einzuschätzen wie Saarlouis. Sie bekleiden Rang fünf.