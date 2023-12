3. Handball-Liga Dicke Luft beim TV Homburg

„Es fehlten die Basics des Handballsports: Kampfbereitschaft, Wille, Emotionen und taktische Disziplin“, kritisiert Ecker, dass die TVH-Spieler all diese Grundtugenden vermissen ließen. „Die Erwartungen waren vor der Saison hoch, auch die, die sich die Spieler selbst gesteckt hatten. Wir sind aber nicht mehr in der Oberliga, wo wir größtenteils souverän und ohne große Probleme siegreich waren, sondern in der dritten Bundesliga“, betont er. Die Niederlage in Haßloch sei nicht durch die Stärke des Gegners zustande gekommen, sondern dadurch, dass die Homburger in allen Bereichen nie an ihre Möglichkeiten herangekommen seien. „Von der personellen Seite her sind wir besser besetzt. Aber das muss man dann auch umsetzen“, schimpft Jörg Ecker. Diesen Worten schloss sich Trainer Steffen Ecker an, dessen Job beim TVH trotz der schwachen sportlichen Bilanz von vier Punkten aus zwölf Spielen von den Verantwortlichen nicht infrage gestellt wird. Jörg Ecker: „Es liegt an den Spielern, die endlich den Schalter umlegen müssen. Oft waren wir nah dran an Punkten, aber dann fehlten die Konstanz über 60 Minuten.“