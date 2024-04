3. Handball-Liga Süd-West Zwei Heimpartien läuten die heiße Phase ein

Beim Blick auf das Team von Interaktiv Handball Düsseldorf-Ratingen hebt Ecker einige Spieler hervor. So unter anderem Torhüter Karic Bliß, den im linken Rückraum spielenden Kroaten Ante Grbavac und den Rückraumspieler Robert Markotic. Sein Team müsse ihre Qualitäten sowohl in der Defensive, als auch in der Offensive auf die Platte bringen. Zuletzt hakte es da bei den zwei klaren Niederlagen zu Hause gegen den TV Gelnhausen (26:34) und bei der HSG Hanau, wo die Homburger in den letzten zehn Minuten gewaltig einbrachen und mit 29:37 ebenfalls sehr deutlich die Punkte abgeben mussten. Nun geht es also in die Vollen: Mit den anvisierten vier Zählern aus den beiden Heimpartien könnte der TV Homburg einen großen Schritt in Richtung Drittliga-Verbleib machen.