Handballer des TV Homburg Mit neuem Mann zum ersten Drittliga-Heimsieg

Homburgs Trainer Steffen Ecker sprach nach den 60 Minuten von einer äußerst starken ersten Halbzeit, sowohl in der Defensive als auch in der Offensive. „Es war eine souveräne Angelegenheit in der ersten Hälfte für uns. Unser System, den siebten Feldspieler beim Angriff zu bringen, hat gefruchtet. Damit kam der Gegner nie zurecht.“ Bis zum 5:6 hatten die Bergischen Panther, eine Spielgemeinschaft aus Burscheid, die Partie offen gehalten. Doch dann zog der TV Homburg, der mit einem neuen linken Rückraum Spieler angetreten war, auf und davon. Niclas Ludolph läuft ab sofort für die Saarländer auf. Der 22-Jährige Rückraumakteur, der in der A-Jugend-Bundesliga für den Bergischen HC auflief, studiert in Homburg Medizin. Zuletzt trug der 2,07-Meter-Hüne das Trikot des Drittligisten Leichlinger TV, der inzwischen insolvent ist.