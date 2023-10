Handball-Drittligist TV Homburg Medizinstudent mit Lust auf hochklassigen Handball

So machte er sich im Internet schlau, welche Möglichkeiten es im Saarland gibt. Und da stieß er auf den TV Homburg. Über Instagram meldete sich der 22-jährige Rückraumspieler bei den Saarpfälzern. „Ich bekam darüber Kontakt zu Steffen Ecker und dem sportlichen Leiter Jörg Ecker. Und dann ging es schnell mit dem Vertrag.“ Der bis Juni 2025 läuft. Gegen die Bergischen Panther erhielt Niclas Ludolph auch seine ersten 20 Einsatzminuten. „Überwiegend in der Abwehr, auch weil sich die Mechanismen in der Offensive erst mit ihm einspielen müssen.“, erklärt TVH-Coach Steffen Ecker, der in dem Neuzugang durchaus noch Steigerungspotenzial sieht. „Er ist mit 22 Jahren auch noch jung. Er wird uns aber helfen für die Liga.“ Ludolph fand die Leistung mit seinem neuen Club beim jüngsten Heimsieg schon sehr gut. „Wir haben zuhause gegen ein Team aus der Spitze stark aufgespielt. So kann es weitergehen“, blickt der Neuzugang des TVH gespannt auf die Partie in Gelnhausen. Welches sportliche Ziel sich der Spieler selbst mit den Homburgern steckt? „Ich will weiter Spielpraxis in der dritten Liga sammeln, mich weiter verbessern und alles geben, um mit dem Team den Klassenerhalt zu schaffen.“