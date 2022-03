3. Handball-Liga Abstiegsrunde : SV 64 steht vor acht harten Endspielen

Zweibrücken 3. Handball-Liga: Zweibrücker gehen als Dritter in die Klassenverbleibs-Gruppe V. Nur die zwei Besten bleiben drin.

In der 3. Handball-Liga geht es in die entscheidende Phase. Die Hauptrunde in den Staffeln ist beendet, jetzt stehen die Anschlussrunden an. Erst gut eine Woche vor dem Start hat der SV 64 Zweibrücken nun Gewissheit, wie der weitere Saisonverlauf organisiert wird. Während zwölf Teams ab dem 25. März in zwei Sechser-Staffeln um zwei Aufstiegsplätze in die 2. Liga spielen, geht es für die Mannschaft von Trainer Stefan Bullacher in den Kampf gegen den Abstieg. In sieben Gruppen bemühen sich insgesamt noch 39 Mannschaften darum, auch in der kommenden Runde in der dritthöchsten deutschen Spielklasse aufzulaufen. Nur jeweils die zwei besten Teams bleiben drin, 25 Mannschaften müssen demnach – neben dem aufgrund seiner Insolvenz bereits abgestiegenen TV Leichlingen – den Gang nach unten antreten. „Das ist eine große Herausforderung, der wir uns mutig stellen und die wir uns auch zutrauen“, erklärt SV-Coach Bullacher kämpferisch.