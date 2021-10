Starker Auftritt des SV 64 Zweibrücken : Überraschungssieg trotz Zellmer-Ausfall

Info

Eine Veränderung gibt es beim SV 64 Zweibrücken auf der Torwart-Position. Sein Debüt feierte am Samstag Mate Volarevic. Der Torwart, der aktuell bei seinen Großeltern in Deutschland lebt, bereitet sich nach einer einjährigen Handball-Pause auf eine Rückkehr in seine sportliche Heimat Italien vor. Dort möchte er ab 2022 wieder in der ersten Liga spielen. Die Anfrage des SV 64 passte dem gebürtigen Kroaten deshalb perfekt in die eigene Panung. Derweil wird Marko Ivankovic nicht mehr für die 64er auflaufen. Der schwer an Gürtelrose erkrankte Keeper bat die SV-Verantwortlichen aus gesundheitlichen und familiären Gründen um die Auflösung seines Vertrages. „Marko hat aktuell eine schwierige Situation zu meistern und hat uns gebeten, wieder nach Bosnien zurückkehren zu dürfen. Dem haben wir nach einem vertraulichen Gespräch mit ihm entsprochen“, erklärte der Vorsitzende Dr. Jürgen Knoch.