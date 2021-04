3. Handball-Liga : Bullacher erwartet zur Premiere eine Partie auf Augenhöhe

Zweibrücken Nach der Zwangspause am vergangenen Wochenende sind die Drittliga-Handballer des SV 64 Zweibrücken heiß auf ihre zweite Partie des Ligapokals der Staffel Mitte. Am Samstag kämpft die Mannschaft dabei erstmals bei der ESG Gensungen/Felsberg um Punkte.

Der ehemalige Zweitligist ist ebenso wie die Zweibrücker noch ungeschlagen. Während die Schützlinge von Trainer Stefan Bullacher am ersten Spieltag einen wichtigen 31:26-Auswärtssieg in Kirchzell feiern konnten, sammelte Gensungen seine beiden Punkte durch zwei hochverdiente Unentschieden in Nieder-Roden und Kirchzell. Zuletzt mussten beide Mannschaften allerdings unfreiwillig pausieren. Sowohl die Partie der Gensunger gegen die HG Saarlouis, als auch die Begegnung der 64er gegen Gelnhausen wurden wegen Corona-Infektionen bei den jeweiligen Gegnern kurzfristig verlegt (wir berichteten). Nach drei Wochen steht für die Zweibrücker nun endlich die zweite Partie seit Wiederbeginn an.

Und die bedeutet eine Premiere, die der SV 64 auch in seinem mittlerweile fünften Jahr in der 3. Handball-Bundesliga noch erlebt. Zwar sind die Jungs aus der Rosenstadt seit dem ersten Aufstieg 2012 schon viel herumgekommen, aber zwischen den bisherigen Spielorten wie Konstanz am Bodensee bis hoch nach Minden an der Weser liegt eine Strecke von 700 Kilometer. Auf dieser Handball-Landkarte dürften die Zweibrücker noch viele Erst-Begegnungen mit namhaften Traditionsvereinen machen. So ist es auch im Fall der ESG Gensungen-Felsberg. Die Nordhessen, die bis zu ihrem Abstieg 2008 15 Jahre lang in der zweithöchsten deutschen Liga auf Torejagd gingen, können auf eine erfolgreiche Vergangenheit verweisen. Unter Trainerlegende Günther Böttcher klopften sie um die Jahrtausendwende sogar an die Tür der ersten Liga an. Der ganz große Wurf wurde aber als Tabellenvierter denkbar knapp verfehlt. Nach einer langen Ära in Liga zwei und drei erfolgte 2013 der Abstieg in die Oberliga Hessen – und dem damit verbundenen Start zum Neuaufbau. Unter dem aktuellen Trainer Arnd Kauffeld gelang im vergagenen Jahr der langersehnte Wiederaufstieg in die 3. Liga.