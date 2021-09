3. Handball-Liga : Ein ungewöhnliches Wiedersehen

Tim Schaller (links am Ball) und Sebastian Meister haben beim SV 64 Zweibrücken zusammen große Erfolge gefeiert. Am Samstagabend stehen sich die beiden Freunde erstmals als Konkurrenten auf dem Feld gegenüber. Foto: Martin Wittenmeier

Zweibrücken Wenn Handball-Drittligist SV 64 Zweibrücken am Samstag die HG Oftersheim-Schwetzingen empfängt, kommt es auch zum Aufeinandertreffen mit Tim Schaller. Für SV-Spieler Sebastian Meister ein komisches Gefühl, erstmals seit der D-Jugend nicht gemeinsam, sondern als Gegner auf dem Feld zu stehen.

Da war sie also. Die Reaktion, die sich Trainer Stefan Bullacher wünschte. Vielleicht sogar dringlich erwartete. Im Derby gegen die TSG Haßloch präsentierten sich seine Jungs völlig anders als bei der Auftaktpleite gegen die TSB Heilbronn-Horkheim eine Woche zuvor. Wie ausgewechselt. Selbstbewusster, zielstrebiger, gieriger. Bullacher sah eine couragierte, kämpferisch tolle Leistung, die ihm und seinen Spielern dann auch den ersten Sieg der Saison bescheren sollte (30:27). Ein hart errungener, am Ende aber auch verdienter Erfolg.

Einer, der dann auch Sicherheit geben sollte, wenn am Samstag, 18 Uhr, in der heimischen Westpfalzhalle die HG Oftersheim-Schwetzingen wartet. Klar ist: Der SV 64 will nachlegen und weitere Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der dritten Handball-Bundesliga einfahren.