3. Handball-Liga TV Homburg erhält Lehrstunde im Saarderby

„In der zweiten Halbzeit häuften sich dann auch noch die technischen Fehler. So hatten wir nie eine Chance gegen Saarlouis“, fügte Zarikis an. Und Teamkollege Yves Kunkel ergänzte: „Wenn man schon in der ersten Halbzeit gut zehn freie Bälle verballert, dann braucht man sich über die Höhe dieser Niederlage auch nicht zu wundern.“ In der Abwehr habe das Heimteam ja noch einigermaßen ordentlich gearbeitet in den ersten 30 Minuten. „Da wäre mehr möglich gewesen. Aber dann haben wir auch in der Defensive nach der Pause viel zu viel zugelassen.“ 22 Gegentore in Halbzeit zwei seien viel zu viele gewesen. So sah es auch Homburgs Torhüter Patrick Schulz, der acht Jahre lang bei den Saarlouisern im Kasten stand. „Da war nichts mehr zu halten für mich und meine Torhüterkollegen (Benedikt Berz und Henning Huber). Saarlouis kam immer wieder frei durch.“