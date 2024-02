FCK chancenlos im Südwestderby gegen den KSC Rote Teufel präsentieren sich wie ein Absteiger

Für die Pfälzer stehen nun zwei wichtige Spiele gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt an. Am kommenden Samstag geht es zu Hansa Rostock, am 10. März gastiert der Tabellenletzte VfL Osnabrück in Kaiserslautern. Friedhelm Funkel übte sich daher in Zweckoptimismus: „Ich habe keine Weltuntergangsstimmung, dafür habe ich schon zu viel erlebt.“ Was macht dem FCK mit 22 Punkten nach 23 Spielen Hoffnung, nicht bald wieder in der Drittklassigkeit zu verschwinden? „Ich habe schon viele Spiele in der Art verloren oder noch höher und in der folgenden Woche hat man dann eine ganz andere Leistung auf den Platz gebracht“, betonte Friedhelm Funkel. Der Trainer ist sich sicher, dass sein Team – wenn diese Niederlage gegen den KSC auch nur schwer zu verdauen ist – in Rostock ein anderes Gesicht zeigen und selbstbewusst auflaufen wird. „Auch wenn jetzt keiner daran glaubt, ich glaube daran.“